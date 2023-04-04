Корф Всеволод Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф Всеволод Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1893

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893

Отец: Юрий Николаевич

Мать: Дервиз Анна

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