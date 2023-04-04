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Корф Всеволод Юрьевич
Корф Всеволод Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1893
Пол
Мужской
Отец
Юрий Николаевич
1868 г.р.
Мать
Дервиз (Якобсон) Анна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893
Отец:
Юрий Николаевич
Мать:
Дервиз Анна
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