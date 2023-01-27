Васильева (Белова) Елена Афанасиевна
женский, родилась 1893, Авдотьино, Богородский, Московская область
ОтецБелов Афанасий ИвановичДо 1875 г.р.
Супруги
Васильев Павел Алексеевич1884 г.р.
Дети
(Васильева) Мария Павловна19.07.1914 г.р.
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Место
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Рождение
1893
Отец: Белов Афанасий Иванович
Мать: не указана
Авдотьино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
02.10.1913
Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1914
Дочь: (Васильева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Алексеевич
Громково, Богородский, Московская область