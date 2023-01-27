Васильева (Белова) Елена Афанасиевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильева (Белова) Елена Афанасиевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 1893, Авдотьино, Богородский, Московская область

Отец
Белов Афанасий ИвановичДо 1875 г.р.
Супруги
Васильев Павел Алексеевич1884 г.р.
Дети
(Васильева) Мария Павловна19.07.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Белов Афанасий Иванович

Мать: не указана

Авдотьино, Богородский, Московская область

Бракосочетание
02.10.1913

Муж: Васильев Павел Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
19.07.1914

Дочь: (Васильева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

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