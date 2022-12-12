Осипова (Дивляш) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Дивляш Алексей Николаевич
Мать: Дивляш Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Осипова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Осипов Юрий
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Осипова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Юрий
Смерть
2022