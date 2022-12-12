Осипова (Дивляш) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Дивляш) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Дивляш Алексей Николаевич

Мать: Дивляш Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Осипова Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Осипов Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Осипова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Юрий

Смерть
2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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