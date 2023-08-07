Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Илья Федорович

Мать: Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Ненила Никифоровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Ненила Никифоровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иуда Степанович

Мать ребёнка: Ненила Никифоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Григорий Степанович

Мать ребёнка: Ненила Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно