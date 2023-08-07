Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Илья Федорович
Мать: Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Ненила Никифоровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Ненила Никифоровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иуда Степанович
Мать ребёнка: Ненила Никифоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Григорий Степанович
Мать ребёнка: Ненила Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно