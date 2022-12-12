Склёмин Полиевкт Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
27.08.1941
Донской, город Донской, Тульская область
Тульская обл. | Донской РВК
Военная служба
27.08.1941
Сапёр
Военная награда
27.08.1943
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Полиевктовна
Мать ребёнка: Склёмина Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно