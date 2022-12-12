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Склёмин Полиевкт Михайлович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
27.08.1941
Донской, город Донской, Тульская область
Тульская обл. | Донской РВК
Военная служба
27.08.1941
Сапёр
Военная награда
27.08.1943
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склёмина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Полиевктовна

Мать ребёнка: Склёмина Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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