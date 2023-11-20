Юрина (Из Грановских) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Из Грановских) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1937

Сын: Юрин Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)

Смерть
Неизвестно
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