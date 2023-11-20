Юрина (Из Грановских) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Сын: Юрин Олег Алексеевич
Отец ребёнка: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрин Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно