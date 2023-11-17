Павлова (Полузыва) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1907
Отец: Сергей Данилович
Мать: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.11.1930
Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.01.1937
Дочь: Павлова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Павлова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно