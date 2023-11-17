Павлова (Полузыва) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Полузыва) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1907

Отец: Сергей Данилович

Мать: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.11.1930

Сын: Павлов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
08.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
21.01.1937

Дочь: Павлова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Павлова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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