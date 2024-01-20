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Гогельганс Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Алексей Гогельганс Георгиевич

Мать: Гогельганс Вера

Рождение ребёнка
01.01.1977

Дочь: Гогельганс Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Гогельганс Любовь

Рождение ребёнка
01.01.1982

Дочь: Гогельганс Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Гогельганс Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогельганс Любовь

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