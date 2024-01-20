Гогельганс Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: Алексей Гогельганс Георгиевич
Мать: Гогельганс Вера
Рождение ребёнка
01.01.1977
Дочь: Гогельганс Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Гогельганс Любовь
Рождение ребёнка
01.01.1982
Дочь: Гогельганс Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Гогельганс Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гогельганс Любовь