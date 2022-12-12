Киселев Федор Данилов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Киселев Даниил Семенов
Мать: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Анисья Евдокимова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Анисья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Федорова
Мать ребёнка: Анисья Евдокимова
Смерть
1848