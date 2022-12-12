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Киселев Федор Данилов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Киселев Даниил Семенов

Мать: Евдокия Александрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Анисья Евдокимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Киселев Никита Федоров

Мать ребёнка: Анисья Евдокимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Федорова

Мать ребёнка: Анисья Евдокимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1848
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