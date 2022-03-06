Гумеров Нургали Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Нургали Галиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1954

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2022

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