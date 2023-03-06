Булдаков Даниил Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1704 и 1717
Дата смерти20.04.1784 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1717
Отец: Булдаков Степан Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марина Данилова
Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Плетенева Параскева Данилова
Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.04.1784 ст.