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Булдаков Даниил Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1704 и 1717

Дата смерти

20.04.1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1717

Отец: Булдаков Степан Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марина Данилова

Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Булдаков Семен Данилов

Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Плетенева Параскева Данилова

Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Булдаков Семен Данилов

Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Булдакова Агрепина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Агрепина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.04.1784 ст.
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