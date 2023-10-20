Семенов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Семенова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Смерть
Неизвестно
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