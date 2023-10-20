Семенов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Семенова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Смерть
Неизвестно