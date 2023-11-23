Пётр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Павлович (1701 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Феодора Мартьяновна (1700-?). Дети: Иван, дьячок. (о других... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Феодора Мартьянова
Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Мартьянова
Смерть
Неизвестно