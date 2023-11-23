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Пётр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Павлович (1701 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Феодора Мартьяновна (1700-?). Дети: Иван, дьячок. (о других... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Феодора Мартьянова

Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Мартьянова

Смерть
Неизвестно
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