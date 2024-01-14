Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сторожев Иннокентий Дмитриевич

Мать: Сторожева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былкина Уйгулана Ивановна

Отец ребёнка: Былкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былкина Айгылана Ивановна

Отец ребёнка: Былкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былкин Иван

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