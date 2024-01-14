Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былкина Уйгулана Ивановна
Отец ребёнка: Былкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былкина Айгылана Ивановна
Отец ребёнка: Былкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Былкин Иван