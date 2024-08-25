Старостина Гликерия Карповна
Место рожденияСенцово
Дата рождения1871 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: Карп Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1891 ст.
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №136, стр. 271 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1891 г. Же... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.
Дочь: Старостина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
10.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
27.08.1900 ст.
Сын: Старостин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №200, стр. 314 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1900 г.
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: Старостина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Дочь: Старостина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №234, стр. 298 Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
11.11.1907 ст.
Сын: Старостин Иоанн (Иван) Семенович
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №247, стр. 132
Рождение ребёнка
05.01.1910 ст.
Дочь: Старостина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Старостин Андрей Семенович
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №300, стр. Метрическая книга записи актов рождения, брака и смерти в Томской церкви села Красино-Телешово Каширского уезда, за 1910-1913 гг.