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Николаева Анастасия Сергеевна
Николаева Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
30.10.1995
Пол
Женский
Отец
Иванов Николай Иванович
1979 г.р.
Мать
Иванова (Исакова) Наталья Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1995
Отец:
Иванов Николай Иванович
Мать:
Иванова Наталья Александровна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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