Чухарев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1934
Дата смерти28.04.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1934
Рождение ребёнка
14.11.1953
Сын: Чухарев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
10.09.1956
Сын: Чухарев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чухарев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Чухарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чухарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2002