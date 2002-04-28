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Чухарев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1934

Дата смерти

28.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1934

Отец: Чухарев Иван Петрович

Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
14.11.1953

Сын: Чухарев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Сын: Чухарев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чухарев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Чухарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухарева (устинова) Любовь Яковлевна

Смерть
28.04.2002