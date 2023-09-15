Крамаренкова Стефанида Павлова
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти24.11.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Березенко Лукия Васильева
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Березенко Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
19.10.1848
Дочь: Березенко Мария Васильева
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Березенко Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березенко Дария Васильева
Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1896 ст.