Крамаренкова Стефанида Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренкова Стефанида Павлова

Место рождения

Николаевка, Кіровоградська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

24.11.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Березенко Лукия Васильева

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Николаевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Березенко Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Рождение ребёнка
19.10.1848

Дочь: Березенко Мария Васильева

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Березенко Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Береза Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Николаевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береза Григорий Васильев

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Николаевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березенко Дария Васильева

Отец ребёнка: Березенко Василий Никитов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березенко Василий Никитов

Смерть
24.11.1896 ст.
Николаевка, Кіровоградська область
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