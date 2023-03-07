Даниленко Савва Аликсiев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина Савова
Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Савова
Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Савова
Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Даниленко Григорий Саввов
Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно