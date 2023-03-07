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Даниленко Савва Аликсiев

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Даниленко Алексей Васильев

Мать: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Даниленко Степан Савов

Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Савова

Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Савова

Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Савова

Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Даниленко Григорий Саввов

Мать ребёнка: Даниленко Агафья Анисимова

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Агафья Анисимова

Смерть
Неизвестно
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