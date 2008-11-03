Потатуев Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1953
Дата смерти03.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2008