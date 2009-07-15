Тарадаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарадаев Александр

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

15.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Тарадаев Сергей Иванович

Мать: Тарадаева Прасковья

Бахмут
Рождение ребёнка
23.02.1965

Сын: Тарадаев Александр

Мать ребёнка: Тарадаева Валентина

Бахмут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарадаева Валентина

Смерть
15.07.2009
Бахмут
Похороны
Неизвестно
Бахмутское кладбище
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