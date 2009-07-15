Тарадаев Александр
Место рожденияБахмут
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти15.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Тарадаев Сергей Иванович
Мать: Тарадаева Прасковья
Бахмут
Рождение ребёнка
23.02.1965
Сын: Тарадаев Александр
Мать ребёнка: Тарадаева Валентина
Бахмут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарадаева Валентина
Смерть
15.07.2009
Бахмут
Похороны
Неизвестно
Бахмутское кладбище