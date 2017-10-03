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Малянов Михаил Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.2017

Дата смерти

22.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1942

Дочь: Копылова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1945

Сын: Малянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1947

Сын: Малянов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна

Смерть
22.03.1999
Рождение
03.10.2017

Отец: не указан

Мать: не указана

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