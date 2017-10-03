Малянов Михаил Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.2017
Дата смерти22.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1942
Дочь: Копылова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1945
Сын: Малянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1947
Сын: Малянов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сучкова Александра Васильевна
Смерть
22.03.1999
Рождение
03.10.2017
Отец: не указан
Мать: не указана