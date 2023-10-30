Спиридонова Александра Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Спиридонова Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Спиридонов Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Спиридонов Олег Максимович
Отец ребёнка: Спиридонов Максим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Образование
Неизвестно
Женское епархиальное училище.
Смерть
1964