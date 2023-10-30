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Спиридонова Александра Никаноровна

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Спиридонова Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Спиридонов Максим Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917

Сын: Спиридонов Олег Максимович

Отец ребёнка: Спиридонов Максим Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Максим Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Образование
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Женское епархиальное училище.
Смерть
1964
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