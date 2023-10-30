Ржаницына Серафима Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Серафима Евлампиевна

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Место рождения

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Ржаницына Агния Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Ржаницын Анатолий Ардалионович

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Козьмогородское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ржаницына Серафима Адралионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Слободчиково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1900

Дочь: Мардаровская Елена Ардалионовна

Отец ребёнка: Ржаницын Ардалион Никанорович

Слободчиково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1923
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