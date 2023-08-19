Мельчакова (Секерина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчакова (Секерина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1920

Дата смерти

29.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1920

Отец: Секерин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Мельчаков Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Мельчаков Леонид Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1955

Сын: Мельчаков Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Мельчаков Леонид Федорович

Смерть
29.06.1986