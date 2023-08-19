Мельчакова (Секерина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1920
Дата смерти29.06.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1920
Отец: Секерин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Мельчаков Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Мельчаков Леонид Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1955
Сын: Мельчаков Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Мельчаков Леонид Федорович
Смерть
29.06.1986