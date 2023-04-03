Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ларионов

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