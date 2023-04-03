Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ларионов