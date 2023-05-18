Ловчиков Яков Панфилович
Место рождения
Дата рождения03.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1868
Бракосочетание
15.?.1888
Жена: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
01.02.1889
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Долгих Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
18.11.1897
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
09.07.1900
Сын: Ловчиков Панкратий Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
16.10.1904
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Дементьевна
Смерть
Неизвестно