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Ловчиков Яков Панфилович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1868

Отец: Ловчиков Панфил Терентьевич

Мать: Ловчикова Параскева Сильвестровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
15.?.1888

Жена: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Ловчиков Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Долгих Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ловчиков Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
18.11.1897

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.07.1900

Сын: Ловчиков Панкратий Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Ловчиков Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
30.10.1905

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Дементьевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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