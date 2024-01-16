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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Ножнин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Ножнин Кирилл

д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Ножнин Козьма Кириллович

Отец ребёнка: Ножнин Кирилл

д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Ножнин Логин (Логгин) Кириллович

Отец ребёнка: Ножнин Кирилл

д. Исакова Гора
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