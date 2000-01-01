Бережков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережков Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бережков Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Белорусская ССР, Гомельская обл., Жлобинский р-н, Майский с/с, д. М. Козловичи
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бережков Лукаш Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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