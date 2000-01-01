Бережков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Белорусская ССР, Гомельская обл., Жлобинский р-н, Майский с/с, д. М. Козловичи
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бережков Лукаш Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана