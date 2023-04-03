Гликерья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
12.08.1820
Дочь: Стефанида Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Борисов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1831