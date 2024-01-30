Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Марей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1811
Иванково, Митинская волость, Дмитровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Иванково, Митинская волость, Дмитровский уезд
Смерть
Неизвестно
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