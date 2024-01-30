Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: Марей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно