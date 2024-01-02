Абакумова Любовь Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова Любовь Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каралюсов Порфирий Михайлович

Мать: Каралюсова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1990
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