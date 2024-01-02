Абакумова Любовь Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакумов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1990