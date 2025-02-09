Комолов Юрий Викторович
Место рожденияРосія
Дата рождения1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Комолов Виктор
Мать: Комолова Александра
Росія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комолова) Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.06.1987
Дочь: (Комолова) Екатерина
Мать ребёнка: Комолова (Буряк) Елена Владимировна
Москва, город федерального значения Москва