Child — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиChild

Child

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Father

Мать: Mother

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: w

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: s

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close