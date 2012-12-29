Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна

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Место рождения

Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.04.1928

Дата смерти

29.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Алексей Александрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Алексей Александрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1958

Сын: Карпов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Александрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Алексей Александрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
29.12.2012
Похороны
Около 30.12.2012
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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