Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1928
Дата смерти29.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1951
Рождение ребёнка
24.07.1954
Рождение ребёнка
27.02.1958
Отец ребёнка: Карпов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
29.02.1964
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.2012
Похороны
Около 30.12.2012
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область