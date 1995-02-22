Лисицына (Петрова) Валентина 14.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисицына (Петрова) Валентина

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Место рождения

Коноково, Россия

Дата рождения

14.04.1918

Дата смерти

22.02.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1918

Отец: Петров Андрей

Мать: ?

Коноково, Россия
Бракосочетание
Между ?.03.1944 и ?.06.1946

Муж: Лисицын Владимир

Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Владимир

Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Владимир

Туапсе, Россия
Смерть
22.02.1995
Туапсе, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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