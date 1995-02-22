Лисицына (Петрова) Валентина
Место рожденияКоноково, Россия
Дата рождения14.04.1918
Дата смерти22.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1918
Отец: Петров Андрей
Мать: ?
Коноково, Россия
Бракосочетание
Между ?.03.1944 и ?.06.1946
Муж: Лисицын Владимир
Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Владимир
Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Владимир
Туапсе, Россия
Смерть
22.02.1995
Туапсе, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость