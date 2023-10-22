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Ясинский Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1909

Дата смерти

06.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909

Отец: Ясинский Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ясинский Иван Петрович

Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна

Рождение ребёнка
19.12.1940

Сын: Ясинский Николай Петрович

Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна

Рождение ребёнка
19.08.1945

Дочь: Ясинская Галина Петровна

Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна

Смерть
06.04.1978
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