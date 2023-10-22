Ясинский Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1909
Дата смерти06.04.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909
Отец: Ясинский Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.12.1940
Сын: Ясинский Николай Петрович
Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.08.1945
Дочь: Ясинская Галина Петровна
Мать ребёнка: Ясинская Мария Павловна
Смерть
06.04.1978