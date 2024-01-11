Игнатьев Афанасий Матвеевич
Место рождениясело Озинки Пугачевский район
Дата рождения10.04.1910
Дата смерти30.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910
Отец: Игнатьев Матвей
Мать: Игнатьева Марина
село Озинки Пугачевский район
Бракосочетание
1929
село Озинки
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Игнатьев Александр
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
?.01.1935
Сын: Игнатьев Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
село Озинки Пугачевский район
Военная служба
11.02.1945
Саратовский ВПП
Номер описи ист. информации 188166
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
07.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна
Смерть
30.12.1984
Балаково, Саратовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Балаково, Саратовская область, Россия