Игнатьев Афанасий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Афанасий Матвеевич

Место рождения

село Озинки Пугачевский район

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

30.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Игнатьев Матвей

Мать: Игнатьева Марина

село Озинки Пугачевский район
Бракосочетание
1929

Жена: Игнатьева Анна Владимировна

село Озинки
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Игнатьев Александр

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
?.01.1935

Сын: Игнатьев Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

село Озинки Пугачевский район
Военная служба
11.02.1945
Саратовский ВПП
Номер описи ист. информации 188166
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
07.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Владимировна

Смерть
30.12.1984
Балаково, Саратовская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Балаково, Саратовская область, Россия
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