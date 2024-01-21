Незванов Александр Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти24.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
30.10.1864
Бузулук, Оренбургская обл
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Незванов Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванов Иван Александрович
Мать ребёнка: Незванов Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Сорочинское
Смерть
24.08.1900