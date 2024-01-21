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Незванов Александр Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

24.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Незванов Дементий Федотович

Мать: Незванов Пелагея Ефремовна

Бракосочетание
30.10.1864

Жена: Незванов Наталья Васильевна

Бузулук, Оренбургская обл
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Незванов Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванов Иван Александрович

Мать ребёнка: Незванов Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сорочинское
Смерть
24.08.1900
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