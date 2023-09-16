Шеркунова Фотиния Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Южакова Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Южакова Дарья Агафоновна
Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Южаков Емельян Агафонович
Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Южакова Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Кемляков, Шарженская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно