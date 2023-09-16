Шеркунова Фотиния Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеркунова Фотиния Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Южакова Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Южакова Дарья Агафоновна

Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Южаков Емельян Агафонович

Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Южаков Осип Агафонович

Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Южакова Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Южаков Агафон Яковлевич

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Павел Игнатьевич

Кемляков, Шарженская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Агафон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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