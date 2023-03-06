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(Чувашева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чувашев Иван Антонович

Мать: Чувашева Федосия Петрова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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