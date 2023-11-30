Тихонов Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Тихонова Параскева Тихоновна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тихонова Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихонова Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно