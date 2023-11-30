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Тихонов Тихон Михайлович

Место рождения

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Тихонова Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Тихонов Яков Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тихонова Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тихонова Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Игнатьевна

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ирина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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