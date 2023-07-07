Усманова (Ахунова) Альбина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Ахунова) Альбина Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Марсель Ильдарович

Отец ребёнка: Усманов Ильдар Сафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Ильшат Ильдарович

Отец ребёнка: Усманов Ильдар Сафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Денис Ильдарович

Отец ребёнка: Усманов Ильдар Сафарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Ильдар Сафарович