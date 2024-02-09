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Соколов Александр Максимов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Соколов Александр Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
50-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.02.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
запасный фельдшер
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
09.02.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 348
Полная запись МК
Счёт браков: 50
Жених - Соколов Дмитрий Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Плотникова Александра Данилова, крестьянская дочь-девица (с. Андреевское, Андреевская вол., Оханский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Соколов Иван Константинов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Соколов Александр Максимов, запасный фельдшер (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лоскутов Прокопий Михайлов, крестьянин (д. Мельничная, Андреевская вол., Оханский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Крапивин Георгий Исидоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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