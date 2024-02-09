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Попов Василий Павлов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Попов Василий Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
48-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.02.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
07.02.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 347
Полная запись МК
Счёт браков: 48
Жених - Гордеев Василий Петров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зебзиева Татьяна Иванова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Журавлев Степан Яковлев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чирцов Степан Георгиев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зебзиев Александр Иванов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Попов Василий Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "13/II-46 г."
Примечание / Дополнительно
"13/II-46 г."
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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