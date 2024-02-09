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Леушина Евгения Андреева

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Леушина Евгения Андреева
Тип записи
о браке
Номер записи
46-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельскообывательская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
06.02.1900
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Евгений Шестаков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 346
Полная запись МК
Счёт браков: 46
Жених - Мельников Павел Григорьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Леушина Евгения Андреева, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мельников Лев Григорьев, младший медицинский земский фельдшер (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мельников Федор Григорьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Софонов Григорий Александров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Протопопов Иван Флегонтов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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