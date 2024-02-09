Захаров Степан Карпов
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Захаров Степан Карпов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 43-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 04.02.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата брака
- 04.02.1900
- Священнослужители
- священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 345
- Полная запись МК
- Счёт браков: 43
Жених - Захаров Алексей Карпов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Моздокова Наталья Антонова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Захаров Степан Карпов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Некрасов Матвей Николаев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Моздоков Александр Антонов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зилев Иван Алексеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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