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Заборский Константин Яковлев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Заборский Константин Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
42-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.02.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
д. Гарь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
04.02.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 345
Полная запись МК
Счёт браков: 42
Жених - Бессонов Иван Степанов, сельский обыватель (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Заборская Елена Яковлева, крестьянская дочь-девица (д. Гарь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бессонов Григорий Степанов, запасный унтер-офицер (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мельников Федор Васильев, сельский обыватель (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кононов Степан Александров, сельский обыватель (д. Платошино, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Заборский Константин Яковлев, сельский обыватель (д. Гарь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Комментарий наборщика
у невесты написано "той же волости [Юговской] деревни Забориской (Заборской?) Гари", но я такой деревни не нашла. Нашла только Гарь при речке Юге, указала ее в locations. То же у поручителя Константина Заборского. + Платошино указано "Янычевской волости", но ближайшее Платошино в Курашимской волости... Могли ли перепутать при составлении источника? Проверьте, пожалуйста
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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