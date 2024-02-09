Мельников Федор Васильев
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Мельников Федор Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 42-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 04.02.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата брака
- 04.02.1900
- Священнослужители
- священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 345
- Полная запись МК
- Счёт браков: 42
Жених - Бессонов Иван Степанов, сельский обыватель (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Заборская Елена Яковлева, крестьянская дочь-девица (д. Гарь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бессонов Григорий Степанов, запасный унтер-офицер (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мельников Федор Васильев, сельский обыватель (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кононов Степан Александров, сельский обыватель (д. Платошино, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Заборский Константин Яковлев, сельский обыватель (д. Гарь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
- Комментарий наборщика
- у невесты написано "той же волости [Юговской] деревни Забориской (Заборской?) Гари", но я такой деревни не нашла. Нашла только Гарь при речке Юге, указала ее в locations. То же у поручителя Константина Заборского. + Платошино указано "Янычевской волости", но ближайшее Платошино в Курашимской волости... Могли ли перепутать при составлении источника? Проверьте, пожалуйста
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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