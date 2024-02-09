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Бессонов Василий Степанов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Бессонов Василий Степанов
Тип записи
о браке
Номер записи
41-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.02.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
02.02.1900
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 345
Полная запись МК
Счёт браков: 41
Жених - Бессонов Василий Степанов, сельский обыватель (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ягодникова Любовь Михайлова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бессонов Григорий Степанов, запасный унтер-офицер (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Турышев Михаил Филиппов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ягодников Василий Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ягодников Иван Михайлов, запасный унтер-офицер (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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